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Колумбия задумалась об отправке "бегемотов Эскобара" в Индию и Мексику

Колумбия задумалась об отправке "бегемотов Эскобара" в Индию и Мексику
Фото: Luis Bernardo Cano/picture alliance via Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Расплодившихся в Колумбии бегемотов из коллекции наркобарона Пабло Эскобара решили отправить в Индию и Мексику, сообщает Associated Press.

В Индию планируется переправить 60 бегемотов, в Мексику - 10. На данный момент в Колумбии насчитывается от 130 до 160 особей, все они - потомки четырех бегемотов, которые содержались на ранчо Эскобара. У интродуцированных животных не оказалось естественных врагов на колумбийской территории, поэтому их численность неуклонно растет.

Выбор пал на Индию и Мексику, так как у этих стран есть возможность содержать бегемотов и следить за их популяцией на охраняемых территориях и в зоопарках.

По данным Associated Press, бегемотов планируют заманить в грузовики едой, а затем доставить в международный аэропорт Рионегро. Оттуда 60 особей, по замыслу, отправят в центр спасения и реабилитации в индийском штате Гуджарат, а остальных распределят по зоопаркам и заповедникам Мексики.

Власти колумбийского департамента Антьокия сообщают, что на "бегемотов Эскобара" также рассчитывают Эквадор, Филиппины и Ботсвана.

Ранее в Колумбии рассматривали разные способы решения проблемы с бесконтрольным размножением бегемотов. В их числе были стерилизация животных и их уничтожение в силу угрозы для окружающей среды.

Колумбия
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