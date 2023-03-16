Производство лекарств в Москве в январе выросло более чем вдвое

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В январе 2023 года столичные предприятия увеличили выпуск лекарственных средств в 2,2 раза. Об этом сообщили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"По итогам января 2023 года в столице производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - привели в пресс-службе комплекса слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, положительная динамика обусловлена активной поддержкой предприятий со стороны города. Например, налоговые льготы получают предприятия со статусом промышленного комплекса, который присвоен семи производителям отрасли.

Предприятия могут также претендовать на субсидии или займы по ставке ниже банковской на покупку нового оборудования и развитие производства, отметили в пресс-службе

"В Москве выпускают антибиотики и вакцины, препараты для лечения сахарного диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, столичные предприятия производят средства для лечения нервной системы, объем выпуска которых в январе 2023 года вырос на 17,4% по сравнению с январем прошлого года и превысил 1,4 млн упаковок", - отметил в свою очередь глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Отмечается, что дальнейшему развитию фармацевтической отрасли в Москве будет способствовать работа фармацевтического кластера на базе столичной особой экономической зоны, который уже объединил девять разработчиков и производителей лекарственных средств.