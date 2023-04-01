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Сезон открытых летних веранд продлится в Москве до 1 ноября

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сезон открытых летних веранд в столице продлится до 1 ноября, сообщил в субботу руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Сезон работы летних веранд в столице начинается в эту субботу - 1 апреля. Он продлится до 1 ноября. В настоящее время в схему размещения включено 3 476 сезонных кафе, которые находятся при стационарных предприятиях общественного питания", - сказал он, его слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы в субботу.

В сообщении отмечается, что некоторые предприятия общественного питания получили возможность оставить сезонные площадки и не демонтировать их зимой. Это сделали по просьбе рестораторов, чтобы снизить финансовую нагрузку на отрасль. Всего были сохранены конструкции 346 летних кафе, расположенных преимущественно в городских парках.

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Уточняется, что в настоящее время в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания включены 34 объекта в парках, 37 - на территории ВДНХ, на территории спорткомплекса "Лужники" - 11, на особо охраняемых территориях - три.

По данным единой городской автоматизированной системы информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка, в Москве насчитывается 21 106 стационарных предприятий общественного питания на 857 147 посадочных мест.

Среди них 18 466 предприятий общедоступной сети на 552 558 посадочных мест, закрытой сети (при промышленных предприятиях и учреждениях, в том числе образовательных) - 2 640 объектов на 304 589 посадочных мест.

Москва Алексей Немерюк
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