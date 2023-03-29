Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Власти Москвы заверили, что подтоплений в весеннее половодье не будет

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Водохранилища Москворецкой водной системы из-за теплой погоды наполняются, их уровни поднимаются на 30-50 см в сутки, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в среду.

"Заполнено 73% от полезного объема, свободная емкость водохранилищ составляет 204 млн кубометров. По нашим оценкам, они способны принять весь талый сток", - рассказал Бирюков.

По его словам, процесс наполнения водохранилищ организован плавно, что позволяет исключить подтопления территорий и обеспечить запас воды и бесперебойное водоснабжение Москвы.

Бирюков отметил, что усилен контроль качества воды, в частности, частота отбора проб природной воды увеличена до двух раз в сутки.

"Ведется мониторинг предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории, чтобы предотвратить возможное загрязнение водоисточников", - добавил он.

Петр Бирюков Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение на фиолетовой ветке метро затруднено из-за человека на пути

МЧС назвало видео о сборе "тревожного чемоданчика" на билбордах Москвы плановыми с 2016 г.

Почти 30% месячной нормы осадков выпало днем в Москве

Коммунальщики Москвы получили за сутки более 50 заявок о скоплениях воды

Коммунальщики Москвы получили за сутки более 50 заявок о скоплениях воды

Теплая погода и дождь приведут к уменьшению снега в Москве и Подмосковье

Теплая погода и дождь приведут к уменьшению снега в Москве и Подмосковье

Сибирская язва не подтвердилась у двух пациентов в Подмосковье

В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву

В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

В столичном регионе снег растает в начале апреля

В столичном регионе снег растает в начале апреля

Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов к выходным

Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов к выходным
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });