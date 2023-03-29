Власти Москвы заверили, что подтоплений в весеннее половодье не будет

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Водохранилища Москворецкой водной системы из-за теплой погоды наполняются, их уровни поднимаются на 30-50 см в сутки, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в среду.

"Заполнено 73% от полезного объема, свободная емкость водохранилищ составляет 204 млн кубометров. По нашим оценкам, они способны принять весь талый сток", - рассказал Бирюков.

По его словам, процесс наполнения водохранилищ организован плавно, что позволяет исключить подтопления территорий и обеспечить запас воды и бесперебойное водоснабжение Москвы.

Бирюков отметил, что усилен контроль качества воды, в частности, частота отбора проб природной воды увеличена до двух раз в сутки.

"Ведется мониторинг предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории, чтобы предотвратить возможное загрязнение водоисточников", - добавил он.