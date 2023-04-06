В мэрии Москвы заявили, что пик половодья в столичном регионе пройден

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Наполненность водохранилищ, питающих Московский регион, составляет в среднем почти 90%, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в четверг.

"Специалисты комплекса городского хозяйства зафиксировали снижение объема талых вод, приходящих в водохранилища с водосборной территории. Это означает, что пик половодья пройден", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что водохранилища наполнены примерно на 88-90%, сброс держится на уровне 100 кубометров в секунду.

"По нашим оценкам, половодье продлится еще 2-3 недели, пропуск паводка проходит в штатном режиме", - добавил Бирюков.

Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской. Общая площадь водосборной территории составляет более 50 тыс. кв. км.