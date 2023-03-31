Вильфанд заявил, что снег в Москве остался лишь на метеостанции в Тушино и в лесах

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Снег на открытых участках в столице остался только на метеостанции в Тушино, в остальных районах он весь растаял, однако в лесах можно найти снежный покров высотой до трех сантиметров, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Признак весны, он такой очевидный, - это сход снежного покрова. Ситуация такая, что уже везде снег сошел на открытых полях. И вот осталась одна точка в Москве, где реликтовый снег, зимний, остался - на метеостанции в Тушино. Вот уже третий день 1 см", - сказал Вильфанд в пятницу.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра, в лесах снег еще остался: "там и снег, высотой в 3 см можно найти, а вот в открытых местностях, только в Тушино".