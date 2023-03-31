Москвичам на следующей неделе пообещали облачную, но теплую погоду

В ближайшие выходные в столице возможен дождь со снегом

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - На следующей неделе в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками и температурой до плюс 13 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник, 3 апреля день будет умеренно теплым, температура на 3-4 градуса выше нормы. Ночью около плюс 5 градусов, днем от плюс 8 до плюс 13 градусов и небольшой дождь. 4 и 5 апреля одна и та же температура - ночью 3-8 градусов тепла, а днем плюс 8 - плюс 13 и небольшие осадки. Тот же температурный режим и циклоническая деятельность будет продолжаться и во второй половине следующей недели", - сказал он.

По его словам, в четверг, пятницу и выходные ночные температуры будут в диапазоне: плюс 2 - плюс 7 градусов, а дневные – плюс 7 - плюс 12. Такой температурный фон, как отметил Вильфанд, будет примерно на два градуса выше нормы.

"И все время облачно и небольшой дождь. Вот такая типичная весна", - добавил он.

В ближайшие выходные будет облачная погода, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Так, 1 апреля ночью будет от минус 3 до плюс 2 градусов, а также небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедица. Дневные температуры от плюс 6 до плюс 8 градусов, также небольшой дождь.

"В воскресенье произойдет небольшое изменение циркуляции воздуха, и день будет теплый, температурный фон выше нормы на 3-4 градуса. Ночная температура около плюс 5 градусов, днём от плюс 10 до плюс 12, по области до плюс 13 градусов", - сказал Вильфанд.