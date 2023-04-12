"Самолет" и "Киевская площадь" построят в Бирюлеве 849 тыс кв.м недвижимости

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Самолет" и ГК "Киевская площадь" запланировали совместный проект по застройке 8490 тыс. кв.м. недвижимости на юге Москвы, рассказали компании-партнеры.

"На территории 28,4 га в Москве в районе Восточное Бирюлево "Самолет" построит 849 тысяч кв.м недвижимости, из которых 647 тысяч приходится на жилье. Девелопером проекта выступит группа "Самолет". - отмечается в сообщении .

Новый комплексный проект будет расположен около Загорьевской и Липецкой улиц, в районе 26-27 км МКАД - рядом с Бирюлевским лесопарком и Фруктовым садом. На территории проекта появятся три общественно-жилых комплекса на 139 - 258 тысяч кв.м каждый, а также многоквартирный дом на 75,5 тысячи кв.м. Во всех частях проекта предусмотрено строительство подземных паркингов.

В рамках проекта будет создан жилой кластер с социальной инфраструктурой. В составе проекта будет построен учебно-воспитательный комплекс на 1275 мест. Помимо этого, будут организованы центры детско-юношеского творчества и детская школа искусств.

В проекте предусмотрено строительство многофункционального общественно-делового и торгово-развлекательного комплекса на 99,5 тысячи кв.м. Также коммерческая инфраструктура проекта предусматривает предприятия торговли шаговой доступности, Доля нежилых помещений составит около 25-30% от продаваемой площади за счет ритейла и образования.

"Самолет" специализируется на крупных жилых проектах. На 30 июня 2022 года внешняя оценка активов группы достигла 634,7 млрд рублей, включая земельный банк объемом 34,2 млн квадратных метроы реализуемой площади и бренд стоимостью 35,9 млрд рублей.

Группа компаний "Киевская площадь" входит в ТОП-100 крупнейших частных российских компаний. Основана Годом Нисановым и Зарахом Илиевым. Общая площадь коммерческой недвижимости составляет более 3,9 млн. кв. м.