Количество самозанятых в Москве достигло почти 1,3 млн человек

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице на 1 марта текущего года превысило 1,28 млн человек – это 18% от общего числа самозанятых, зарегистрированных в России. Об этом сообщили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"За два месяца текущего года число плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось на 48,5 тыс. человек. Суммарный доход самозанятых с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 марта 2023 года превысил 637 млрд рублей", - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, его слова привели в пресс-службе профильного комплекса.

По словам заммэра, более 42 млрд рублей от этой суммы они заработали в январе - феврале 2023 года.

Наиболее популярными видами деятельности у указавших их при регистрации самозанятых являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство, сообщили в комплексе.

"За январь - февраль 2023 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы почти 1,5 млрд рублей – на 26% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего с начала действия налогового режима в столичный бюджет поступило свыше 15 млрд рублей", - отметила в свою очередь глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

В феврале 2023 года самозанятые выдали клиентам 8,5 миллиона чеков – почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Средний размер чека за тот же период вырос на 8% – до 2 877 рублей, добавила она.