В Москве на выходные и 1 мая ожидаются кратковременные дожди

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В ближайшие выходные в столичном регионе возможны кратковременные дожди, 1 мая днем потеплеет до плюс 17 градусов, однако, ночные температуры в предстоящие выходные будут опускаться до нуля, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу будут дожди, но кратковременные, и облачно с прояснениями. Но при прояснениях и северном ветре будет заметное понижение ночной температуры. Ночью в субботу - плюс 1 - плюс 6 градусов, а в ночь на воскресенье до нуля. Днем в субботу плюс 11 - плюс 16, в воскресенье плюс 13 - плюс 18", - сказал он.

В воскресенье будет переменная облачность и преимущественно без осадков.

"1 мая, по предварительным расчетам, погода будет облачная, местами небольшой кратковременный дождь. Не все жители Москвы и области увидят этот небольшой дождь", - сказал эксперт.

Температура в понедельник, по его словам, будет полностью соответствовать многолетним значениям. Ночью будет плюс 3 - плюс 8, днем плюс 12 - плюс 17.

Говоря о погоде до конца рабочей недели, Вильфанд сообщил, что уже во вторник к вечеру начнет "натекать облачность, ночью уже прогнозируется дождь, кратковременный, но местами даже умеренный". Однако, температура будет плюс 9 - плюс 11 градусов.

Днем в среду в Москве будет кратковременный дождь и облачно, а температура понизится на 5 градусов, но "все равно температурный фон будет на 3-4 градуса выше нормы".

В четверг ветер вновь сменит направление и станет южным. Ночью температура в столице будет от плюс 8 до плюс 10 градусов. Днем в Москве будет облачно с прояснениями, также прогнозируется гроза, как ранее сообщал сайт Гидрометцентра.

"Это не повсеместное явление, но жители отдельных районов Москвы и Подмосковья и увидят, и услышат, и ощутят грозовую деятельность", - прогнозирует Вильфанд.

В пятницу вновь произойдет изменение циркуляции: ночью ветер будет еще южный, будет облачно, поэтому ночью будет тепло. А днем в Москве будет уже западный и северо-западный ветер, дождь и сплошная облачность. Ночью прогнозируется плюс 9 - плюс 11 градусов, а днем - плюс 13 - плюс 15.