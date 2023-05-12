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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Пятница стала самым теплым днем весны в Москве

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - После затяжного периода холода в столице резко потеплело, в пятницу зафиксирован максимум температуры с начала весны, заявили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"К 15:00 воздух на главной метеостанции города на ВДНХ прогрелся до 21,2 градуса. Сегодня самый теплый день весны", - сообщил представитель метеобюро.

Он уточнил, что прежний максимум был зафиксирован 24 апреля - 21,1 градуса.

"Температурный рекорд дня принадлежит 12 мая 1921 года - 28,6 градуса", - напомнил синоптик.

В метеобюро добавили, что первая декада мая в Москве была на 4 градуса холоднее климатической нормы.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Москве будет еще теплее - до 23 градусов.

метеобюро Москвы Москва
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