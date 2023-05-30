Пожар на спиртзаводе под Волоколамском локализовали на площади 3400 кв. м

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Волоколамском округе до 3150 квадратных метров увеличилась площадь возгорания на предприятии "Константа-Фарма М" в Осташеве, которое производит спиртсодержащую фармацевтическую продукцию, сообщило управление МЧС по Подмосковью.

В 16:02 пожар был локализован на площади 3400 кв. м.

Ранее в управлении сообщали, что на момент прибытия на место пожарных расчетов в двухэтажном бетонном здании горел пластик на первом этаже на площади 1000 квадратных метров. Предприятие - двухэтажное бетонное здание размером 40 на 100 метров.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 12:37 во вторник. Сообщалось, что из здания вывели 30 сотрудников. Погибших и пострадавших нет.

Пожар тушат.