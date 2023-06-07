Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 10 сентября, соответствующее постановление принято на заседании Мосгордумы в среду.

"Принятие и официальное опубликование данного постановления даст официальный старт избирательной кампании мэра Москвы 2023 года", - сказал во время выступления на заседании председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Выборы мэра Москвы, как уточнил Шапошников, согласно федеральному законодательству, назначаются на второе воскресенье сентября, в этом году это 10 сентября.

"При этом существует многолетняя практика проводить выборы в Москве не только в единый день голосования - второе воскресенье, но и в предыдущие два дня. Тем не менее, в соответствии с нормами федерального законодательства, Мосгордума может принять решение о проведении голосования только в один день - 10 сентября. Дальнейшее решение о корректировке даты выборов может принять Московская городская избирательная комиссия", - добавил Шапошников в комментарии, предоставленном пресс-службой Мосгордумы.

Принятое постановление подлежит публикации в течение пяти дней, после которой в течение 30 дней начнется выдвижение кандидатов на должность мэра столицы, напомнил председатель городского парламента.