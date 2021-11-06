На модернизацию киностудии имени Горького выделят более 1,1 млрд рублей

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Киностудию детских и юношеских фильмов имени М. Горького к 2026 году планируют превратить в современный кинематографический центр по производству детского, семейного и молодежного контента.

Правила предоставления субсидии на эти цели утвердил премьер РФ Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба правительства.

По ее данным, в рамках модернизации до 2024 года будут реконструированы и оснащены современным оборудованием павильоны легендарной киностудии, а также построены новые объекты.

Отмечается, что в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 1,1 млрд рублей.

В частности, в 2021-2024 годах в виде гранта в форме субсидии будет выделяться по 290 млн рублей ежегодно. Как сообщили в пресс-службе, деньги пойдут на разработку проектной документации, капитальный ремонт помещений, модернизацию инженерных систем, закупку и установку оборудования. Также на эти цели будут направлены собственные средства киностудии, в том числе полученные от реализации непрофильных активов.

Как добавили в правительстве, "в результате одна из старейших отечественных киностудий станет многопрофильной площадкой по производству фильмов с широкоформатным кинозалом, мультимедийным музеем истории кино, детским центром, киношколой, комплексом постпродакшена и необходимой инфраструктурой".