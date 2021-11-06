На модернизацию киностудии имени Горького выделят более 1,1 млрд рублей
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Киностудию детских и юношеских фильмов имени М. Горького к 2026 году планируют превратить в современный кинематографический центр по производству детского, семейного и молодежного контента.
Правила предоставления субсидии на эти цели утвердил премьер РФ Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба правительства.
По ее данным, в рамках модернизации до 2024 года будут реконструированы и оснащены современным оборудованием павильоны легендарной киностудии, а также построены новые объекты.
Отмечается, что в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 1,1 млрд рублей.
В частности, в 2021-2024 годах в виде гранта в форме субсидии будет выделяться по 290 млн рублей ежегодно. Как сообщили в пресс-службе, деньги пойдут на разработку проектной документации, капитальный ремонт помещений, модернизацию инженерных систем, закупку и установку оборудования. Также на эти цели будут направлены собственные средства киностудии, в том числе полученные от реализации непрофильных активов.
Как добавили в правительстве, "в результате одна из старейших отечественных киностудий станет многопрофильной площадкой по производству фильмов с широкоформатным кинозалом, мультимедийным музеем истории кино, детским центром, киношколой, комплексом постпродакшена и необходимой инфраструктурой".
Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького основана в 1915 году, она выпустила более тысячи фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Среди них - "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой.