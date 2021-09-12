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Более 1,5 млн москвичей посетили Северный речной вокзал после реставрации

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - За год Северный речной вокзал посетили более 1,5 млн жителей столицы, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Год назад мы открыли после реставрации и благоустройства Северный речной вокзал и парк рядом. (...) Теперь вокзал - новый центр культурной жизни на севере столицы. За год его посетили уже более 1,5 млн человек", - написал он на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Собянин добавил, что в сутки с речного вокзала уходит в круизы и прогулки по Москве-реке до 24 судов.

"Мы также начали реконструкцию Южного речного вокзала, которую завершим уже в 2022 году, - отметил он. - Он тоже станет важной точкой речной навигации Москвы и местом отдыха".

Северный речной вокзал открыли после реставрации 5 сентября 2020 года. А летом уже этого года была открыта пляжная зона отдыха с бассейнами на набережной вокзала.

Москва Северный речной вокзал Сергей Собянин

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