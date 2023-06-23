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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Дожди в Москве продлятся до вечера

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия в Московском регионе ожидаются до конца пятницы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся до конца дня. Местами возможны грозы, ливень, усиление ветра до 17 м/с", - говорится в сообщении.

В РоссииЛивни и гроза прогнозируются в пятницу в Москве, Подмосковье и ряде регионов ЦФОЧитать подробнее

По информации мэрии, к 9:00 наибольшее количество осадков выпало в Новой Москве - 13 мм.

"На улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты проверяют дождеприемные колодцы, при необходимости производят очистку от опавшей листвы", - подчеркивается в сообщении.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков накануне заявил журналистам, что в пятницу в столице местами может выпасть до 25 мм осадков.

Городские службы из-за непогоды в Москве переведены в режим повышенной готовности.

Москва
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