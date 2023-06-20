Ливни и гроза прогнозируются в пятницу в Москве, Подмосковье и ряде регионов ЦФО

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сильный дождь, ливни и гроза придут на смену жаркой погоде в пятницу в столичном регионе, столбики термометров после значений в плюс 26-27 градусов в четверг опустятся до плюс 20-22 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Начиная с пятницы происходит ранее не прогнозируемый процесс, а именно "ныряние циклона". "Ныряние" с северо-запада на юго-восток приведет к тому, что именно 23 июня будет сложная погода в целом ряде областей Центрального федерального округа, о чем выпущено предупреждение. В Москве, Московской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской областях 23 июня ожидается сильный дождь, связанный с перемещением циклона, ливни, прогнозируется гроза и ветер до 17 м/с", - сказал Вильфанд.

Говоря в целом о погоде на этой неделе, Вильфанд отметил, что она "идет по расписанию, которое определено климатом". "До понедельника, включительно, температура будет близка или чуть отличаться от тех характеристик, которые являются усредненными за несколько лет", - добавил он.

Так, ночь на среду в столичном регионе будет прохладная, плюс 6-8 градусов, а днем прогреется до плюс 21-24 градусов. "Будет малооблачно, солнечно, но утро бодрящее", - отметил Вильфанд.

Он уточнил, что в ночь на четверг температура будет плюс 8-10 градусов, однако по области она будет опускаться до плюс 2. Днем в четверг будет без осадков, температура поднимется до плюс 23-26 градусов, местами до плюс 27 градусов.

Изменения в погоде из-за влияния циклона начнутся в ночь на пятницу, сообщил Вильфанд. По его словам, уже ночью выраженный циклон с фронтальными разделами приведет к облачной погоде и к кратковременному дождю. Днем дождь будет усиливаться. При этом из-за облачной погоды в ночь на пятницу будет плюс 13-15 градусов, а днем всего плюс 20-22.

В субботу и в воскресенье, по предварительным прогнозам, в Москве ночью температура будет от плюс 10 до плюс 14 градусов. В субботу днем температура будет плюс 19-24, в воскресенье - плюс 20-24. При этом, добавил Вильфанд, в субботу ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, в воскресенье осадков не прогнозируется.