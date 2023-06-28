Дождь и гроза начнутся в Москве и области в ночь на четверг

В некоторых районах ожидается град

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сильный дождь, гроза и град прогнозируются в столичном регионе в четверг, в пятницу осадки продолжатся, но уже менее интенсивные, всего может выпасти до 20% месячной нормы осадков, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К Москве приближается хорошо выраженная циклоническая область. Сегодня день вполне комфортный, облачно, но без каких-либо сюрпризов. Но уже сегодня вечером, ближе к полуночи, будут осадки. Но по-настоящему заметные осадки пройдут ночью. Ночь дождливая, дождь будет монотонный и периодически усиливаться. Также условия для грозовой деятельности", - сказал Вильфанд.

В четверг днем дождь в Москве продолжится, прогнозируется усиление ветра при грозе до 17 м/с.

"В отдельных районах прогнозируется град", - добавил Вильфанд.

Температура в четверг в столице из-за облачности будет не очень высокая - плюс 18 - плюс 20 градусов. Ночью же в Москве, также благодаря облачности, температура будет плюс 13 - плюс 15.

В пятницу, по прогнозам, осадки начнут ослабевать, но изменится ветер. Во второй половине дня дожди будут уже "совсем небольшие".

"Если сейчас ветер восточный и юго-восточный, то уже в пятницу с ночи он будет северный - северо-западный, прохладный. Температура плюс 18 - плюс 19 градусов днем, ночью плюс 13 - плюс 14 градусов", - уточнил Вильфанд.

Он также уточнил, что по оценкам, в столичном регионе выпадет от 5 до 20 мм осадков, что будет соответствовать примерно 20% месячной нормы. Всего же в этом месяце, как ожидается, выпадет около 70% месячной нормы осадков, уже выпал 51%.