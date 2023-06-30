Гендиректор концерна "Автоматика" Моторко арестован по делу о мошенничестве

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест генерального директора концерна "Автоматика" Андрея Моторко, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановлением суда в отношении Моторко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 августа 2023 года", - сообщили агентству в суде в пятницу.

На такой же срок арестован начальник НИО-3 "Автоматики" Александр Нестеров.

Моторко и Нестерову, по данным суда, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минпромторг направил в Следственный комитет материалы о фактах возможного мошенничества при реализации концерном субсидии на разработку антенных систем для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте.

Концерн "Автоматика" входит в структуру государственной корпорации "Ростех". Занимается разработкой систем и комплексов, предназначенных для обеспечения защиты информации.