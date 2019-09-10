Отреставрированное Кокоревское подворье напротив Кремля передали под апартаменты

Высота потолков там составит до 4,6 метра, толщина стен - до 75 см

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Здание Кокоревского подворья 1861 года постройки включили в проект комплекса апартаментов "Царев сад", который планируют достроить на Софийской набережной в ближайшие семь месяцев. Об этом рассказала руководитель проекта Ксения Жданова. Общие инвестиции в проект, включая реставрацию, составили 12 млрд рублей.

Инвестор и застройщик комплекса - "Сбербанк Капитал", который получил проект в счет долгов по кредиту как непрофильный актив в 2005 году. Авторы идеи, ФСК "Кейстоун" и "Линн" в 1998 году получили под него в Сбербанке кредитную линию на $150 млн. За первые три года было потрачено $90 млн из выделенного кредита и построено 23 000 из 83 000 квадратных метров жилья. В 2001 году строительство замерло из-за смерти владельца "Кейстоуна" Геннадия Шульмана. В 2005 году проект перешел Сбербанку в счет долгов по кредиту, а три года спустя "Сбербанк Капитал" решил его достроить. Генподрядчиком стала компания Alpine.

По словам Ждановой, здание подворья было бережно отреставрировано, при этом использовали все сохраненные и восстановленные кирпичи и восстановили кладку внутренних стен и сводов и дворовую часть фасадов.

В этом корпусе апартаменты будут отличаться толщиной стен - до 75 см - и высотой потолков - 4,6 метра. В комплексе насчитывается 68 апартаментов - 43 видовых и 25 в исторической части, а также четыре пентхауса площадью от 700 до 1000 квадратных метров. Также есть вилла-апартамент – 760 квадратных метров с лифтом и террасой. Продажи начались в начале сентября, средняя цена - 1,1 млн рублей за квадратный метр.

Предполагается, что "Царев сад" будет представлять три отдельных здания, интегрированных в единый объем с общей площадью 86 тысяч квадратных метров. По словам гендиректора ООО "Альпине" Максима Храбрых, сейчас в комплексе идет отделка мест общего пользования и отделка редким мрамором входных групп с каминами и проводятся пуско-наладочные работы. Кроме апартаментов в зданиях будут офисы, фитнес-центр с бассейном, ресторан, бутики и клубные помещения. Площадь коммерческой зоны превышает 18 тысячи квадратных метров.

Дизайн общественных пространств разработал французский архитектор Пьер-Ив Рошон, добавила Жданова.

Сроки строительства затянулись из-за пересмотра проекта и сноса уже построенной части первого здания, добавил Храбрых. Ранее предполагалось, что комплекс сдадут в первом квартале 2018 года, но затем сроки перенесли из-за сложностей с прокладкой внешних инженерных коммуникаций.

Кокорево подворье построил по проекту петербургского архитектора Ивана Черника предприниматель и коллекционер Василий Кокорев в 1860-1863 годах. Первоначально это было четырехэтажное здание, которое венчал пояс из навесных бойниц-машикулей, перекликавшийся с кремлевскими башнями на противоположном берегу Москвы-реки. В здании было 315 гостиничных номеров общей вместимостью 700 мест, двадцать магазинов, подвалы и кладовые для товаров.

Западная часть подворья называлась "Монаховым двором", а восточная - "Стрекаловым". В разные годы в номерах подворья останавливались и жили делегация Конгресса США, посетившая Россию с визитом сочувствия после покушения на императора Александра II в 1866 году, писатели Лев Толстой, Мельников-Печерский и Мамин-Сибиряк, художники Крамской и Поленов и композитор Чайковский.

В 1889 году Кокорев продал подворье из-за финансовых трудностей, поле революции гостиницу передали военному ведомству, в первой половине ХХ века надстроили несколькими этажами. Реставрация в здании началась в 2015 году.