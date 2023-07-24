Бензин за неделю подорожал на заправках Москвы в среднем на 32 копейки

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Темпы роста стоимости бензина в Москве на прошлой неделе ускорились, средневзвешенные розничные цены и Аи-92, и Аи-95 выросли на 32 копейки, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

На 24 июля средневзвешенная стоимость 92-го бензина на заправках города составляет 49,7 руб./л, 95-го - 55,03 руб./л.

Цены выросли почти на всех сетях АЗС, находящихся в зоне мониторинга МТА, за исключением Teboil, сохранившего стоимость бензина на уровне предыдущей недели. Наибольшее увеличение зафиксировано на заправках "Нефтьмагистрали", где и Аи-92, и Аи-95 подорожали на 50 коп., до 50,77 руб./л и 56,69 руб./л соответственно. "Транс АЗС" повысила стоимость 92-го бензина на 30 коп., до 49,29 руб./л, 95-го - на 31 коп., до 54,38 руб./л.

На АЗС "ЛУКОЙЛа" и Аи-92, и Аи-95 подорожал на 40 коп. - до 50,11 руб./л и 56,08 руб./л соответственно. Аналогичный рост отмечен на заправках "ЕКА" - до 49,59 руб./л и 54,80 руб./л соответственно.

На заправках "Газпром нефти" бензин подорожал на 30 коп., в частности, Аи-92 - до 49,47 руб./л, Аи-95 - до 54,55 руб./л. Такая же динамика на АЗС "Роснефти" - до 49,58 руб./л и 54,58 руб./л соответственно. "Татнефть" повысила стоимость 92-го и 95-го бензина на 10 коп., до 49,18 руб./л и 54,26 руб./л соответственно.

Средневзвешенная розничная цена дизельного топлива в Москве выросла на 4 коп., до 58,95 руб. Увеличение обусловлено ростом стоимости ДТ на заправках "Нефтьмагистрали" - на 30 коп., до 60,19 руб./л, "Транс АЗС" - на 21 коп., до 58,31 руб./л, Teboil - на 20 коп., до 58,92 руб./л, "Татнефти" - на 6 коп., до 58,45 руб./л.