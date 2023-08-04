В ближайшие дни юг России ожидает жара, а Сибирь и Приморье - дожди

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В ближайшие дни на юге европейской части России прогнозируется жара, а на юге Сибирского федерального округа и в Приморье ожидается опасная погода из-за дождей, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской России очень жаркая погода: в Краснодарском крае до плюс 39 в ближайшие выходные, в Ставрополье, в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях до плюс 40 - плюс 42 градусов, в Калмыкии - до плюс 43 градусов. Это опасная жаркая погода", - сказал он.

На юге Сибирского федерального округа где ожидаются сильные дожди. В Иркутской области прогнозируется сильный продолжительный дождь, который будет усиливаться ливнями, гроза, град и ветер до 20 м/с. В Кемеровской области, Алтайском крае, республике Алтай будут сильные дожди, ливни, гроза, град и ветер с порывами до 20 м/с.

Опасная погода прогнозируется в Хакасии, где будет очень сильный дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

"Еще один регион с опасными погодными явлениями - это Приморский край. Там очередной циклон, и с 4 по 6 августа будет сильный дождь, ливни. Завтра очень сильный дождь, выпадет 50 и более миллиметров осадков, и очень сильные ливни - за час может выпасть 20-30 мм осадков. И аналогичная ситуация на Курильских островах", - добавил Вильфанд.