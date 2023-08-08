Деревянные девятиэтажки в России начнут строить после проведения пожарных испытаний

Деревянный многоквартирный жилой дом. Архивное фото. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Деревянные девятиэтажные жилые дома в России начнут строить после завершения испытаний пожарной службы, сообщил во вторник глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

"Мы конструктивную часть всю завершили. (...) Четырехэтажные дома мы можем строить деревянные, индивидуальные - естественно. Сейчас у нас девятиэтажный жилой дом находится в экспертизе. Мы с пожарной службой должны завершить испытания девятиэтажных деревянных домов и получить право на то, чтобы такие дома тоже строить", - сказал Файзуллин на совещании по вопросам развития стройотрасли у президента РФ Владимира Путина.

Глава государства добавил, что в мире строятся и 12-этажные деревянные дома. Файзуллин отметил, что в России есть производства, которые могут это сделать.

В июле 2022 года Минстрой и МЧС РФ утвердили план мероприятий по развитию деревянного домостроения на период до 2024 года, который предусматривает как актуализацию имеющихся, так и разработку новых нормативно-технических документов для развития деревянного домостроения. Также документ предусматривает, в том числе, организацию совместной работы ведомств с АФК "Система", которой в числе прочих активов принадлежит лесопромышленный холдинг Segezha Group.