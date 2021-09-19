Песков на акции "Миллион призов" стал обладателем 10 тыс. баллов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл 10 тыс. призовых баллов в программе "Миллион призов", сообщил журналистам зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Как сообщалось, розыгрыши призов среди участников электронного голосования проводятся с 18 по 20 сентября.

Разыгрывают однокомнатные квартиры в Москве, автомобили и призовые баллы, которые можно обменять на промокоды партнеров программы.

Первый розыгрыш прошел накануне утром.