В Москве среди голосующих онлайн избирателей проведут розыгрыш призов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Москвичи, проголосовавшие онлайн на выборах президента России, смогут поучаствовать в розыгрыше призов с 16 по 18 марта, сообщает сайт мэрии.

"Москвичи, выбравшие электронный формат голосования (онлайн или с помощью терминала электронного голосования), смогут стать участниками акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Розыгрыши призов пройдут 16, 17 и 18 марта", - говорится в сообщении.

Победители получат СМС с номера DIT_MOS с уведомлением о призе после 12:00 каждого дня розыгрыша.

"Жители города старше 60 лет, которые проголосуют на mos.ru, получат скидку в размере 1000 призовых баллов на покупки в любой из аптек - партнеров акции", - уточнили в мэрии.

Для проголосовавших онлайн москвичей младше 25 лет предусмотрены скидки в размере 500 призовых баллов на подписки онлайн-сервисов любого из партнеров акции.

"Среди семейных пар и родителей с детьми пройдут дополнительные розыгрыши. Если оба супруга проголосуют онлайн, семья получит шанс выиграть от 15 000 до 100 000 призовых баллов, а родители и опекуны несовершеннолетних детей - семейный билет в парк развлечений", - сообщается на сайте.