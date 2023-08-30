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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

На стройках Москвы начали внедрять VR-технологии для инструктажа безопасности

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - На стройках Москвы начали внедрять VR-технологии для обучения правилам безопасности и тестирования рабочих, рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

После обучения с помощью инновационных технологий сотрудники будут сдавать экзамен для допуска к работам.

"Это не просто прослушать лекцию и поставить роспись в журнале - "машина" сама примет экзамен и примет решение о допуске к работам. Причем тестирования будут проходить регулярно, что позволит обеспечить наилучшую безопасность", - отметил Загрутдинов.

"Пока площадок, где внедряются эти технологии немного, однако в ближайшие годы начнется их повсеместное применение", - заявил он.

Рафик Загрутдинов Москва
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