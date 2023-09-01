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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Москва со среды окажется под влиянием «барической депрессии»

По предварительным прогнозам, на День города теплой погоды не будет

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Столичный регион со среды окажется под влиянием барической депрессии, которая приведет к значительному понижению атмосферного давления и температуры, в четверг и пятницу воздух в Москве не будет прогреваться выше плюс 16 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Со среды Москва окажется под очень сильным влиянием барической депрессии – резко понизится давление. С понедельника к среде давление понизится примерно на 12-15 мм ртутного столба и уже будет заметно ниже нормы. В среду прогнозируется дождливый день, плотные облака", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что температура также начнет понижаться. Если в понедельник и во вторник в столичном регионе будет плюс 20 – плюс 22 градуса, то в среду температура днем будет уже в диапазоне от плюс 15 до плюс 20. Говоря об осадках, Вильфанд сообщил, что в понедельник будет преимущественно без осадков, а во вторник – небольшой кратковременный дождь.

"В четверг дальнейшее понижение температуры: ночью плюс 7 – плюс 12 градусов, а днем плюс 11 – плюс 16. И такой же температурный фон прогнозируется в пятницу", - добавил он.

Говоря о следующих выходных, 9 и 10 сентября, когда в столице будет День города, Вильфанд сообщил, что, по предварительным расчетам, "комфортной теплой погоды в выходные не прогнозируется".

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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