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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Москвичам пообещали теплое начало сентября

Москвичам пообещали теплое начало сентября
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В столичном регионе в конце августа и в первые дни сентября прогнозируется комфортная, теплая погода с температурой от 19 до 26 градусов, местами возможен небольшой дождь, сообщил "Интерфаксу" в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вторая половина предстоящей недели прогнозируется комфортной. Это значит, что будет переменная облачность, но местами небольшой дождь. Температура повысится - ночные температуры плюс 8 - плюс 13 градусов, дневные - плюс 21- плюс 26 градусов. Такая погода будет в столичном регионе с 31 августа по 3 сентября", - сказал он.

В начале недели в столице будет облачно. В понедельник и вторник возможен местами небольшой дождь. Температура в понедельник будет от 20 до 22 градусов, во вторник будет чуть холоднее: днем столбик термометра не поднимется выше 20 градусов.

В среду в столице будет "вполне комфортная погода: переменная облачность без осадков и температура в диапазоне плюс 19 - плюс 24 градусов, это замечательная погода", отметил Вильфанд.

Ночные температуры в начале следующей неделе будут в диапазоне от 8 до 11 градусов, в среду ночью 5 - 9 градусов.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва Московская область
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