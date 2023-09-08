Бинтуронги Зефир и Фиона появились в Московском зоопарке

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В столичный зоопарк в августе 2023 года прибыли два бинтуронга, сообщается в телеграм-канале Московского зоопарка.

"Два бинтуронга прибыли в августе 2023 года в Московский зоопарк: самец Зефир и самка Фиона. В перспективе - это размножающаяся пара, но пока об этом говорить рано в силу возраста - каждому еще только год", - говорится в сообщении.

Бинтуронг - это один из двух представителей отряда хищных, имеющих цепкий хвост. Своим хвостом бинтуронг может придерживаться за ветки как пятой конечностью, уточняется в телеграм-канале столичного зоопарка.

"Зефир и Фиона предпочитают гулять после 17:00. Бинтуронги - сумеречные животные и особенно активны ближе к ночи. В это время более высок шанс услышать их звуки, иногда напоминающие хохот, а иногда рычание", - говорится в сообщении.