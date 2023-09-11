Движение на салатовой ветке метро в Москве восстановлено после ЧП с пассажиром

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы восстановлено после инцидента с пассажиром, сообщили в понедельник в столичном департаменте транспорта.

"Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что интервалы движения поездов были увеличены на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро из-за человека на пути.

Информации о состоянии пассажира в дептрансе не сообщили.