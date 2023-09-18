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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Оборот платных услуг Москвы вырос на 9% за семь месяцев

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Объем платных услуг, оказанных населению Москвы с января по июль 2023 года, составил почти 1,8 трлн рублей, что на 9% больше, чем годом ранее, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сфера платных услуг населению уверенно чувствует себя в нынешних экономических условиях, не испытывая давления из-за санкций и ограничений. Это позволяет столичным предпринимателям осваивать новые ниши и динамично развиваться. За семь месяцев этого года предприятия сферы услуг нарастили обороты на 9%", - сказал он через пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Лучшую динамику показал сектор транспортных услуг, оборот которого в сопоставимых ценах вырос на 20% - до 583,9 млрд рублей. Сфера транспорта восстанавливается после ограничений авиаперевозок весной прошлого года на фоне санкций, которые вызвали снижение международных пассажиропотоков.

Второе место по росту оборота в январе-июле продемонстрировал сектор культуры и спорта: на 16,8% - до 64,3 млрд рублей. Увеличение спроса в мэрии связываю с тем, что люди стали уделять больше внимания активному образу жизни и саморазвитию, а также с ростом онлайн-форматов, которые делают эти услуги более доступными, сообщили в департаменте экономической политики и развития города.

Третье место заняли гостиницы и туристические компании, увеличившие объемы продаж на 12,1% - до 68,6 млрд рублей. Прирост наблюдается, прежде всего, за счет внутреннего въездного туризма. Сфера образования прибавила 11%, до 131,6 млрд рублей.

Владимир Ефимов Москва
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