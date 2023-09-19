Новые школы, детские сады и поликлиники появятся на северо-востоке Москвы

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Новые объекты социальной инфраструктуры достраиваются в северо-восточным административном округе столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Несколько объектов появятся на северо-востоке столицы. В Останкинском районе завершаем детский сад на 215 мест. В Отрадном готовится к открытию дополнительный корпус для детской поликлиники №110. Также в районе появятся новая школа с большим спортивным блоком во дворе и физкультурный комплекс с несколькими залами. В Свиблове и Бутырском районе возведём здания двух школ. В обеих будут лаборатории и IT-полигоны. В Бабушкинском районе почти готова детско-взрослая поликлиника, ежедневно её смогут посещать 750 человек" - говорится в сообщении.

Собянин подчеркнул, что в Лосиноостровском районе новый корпус взрослой городской поликлиники с кабинетами узких специалистов уже ведёт приём пациентов.