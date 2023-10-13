В Мосгордуму внесли проект трехлетнего бюджета Москвы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Проект закона "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов" внесен в Московскую городскую думу. Об этом в Telegram сообщил спикер собрания Алексей Шапошников.

По его словам, общие параметры бюджета на 2024 год составят по доходам почти 4,3 трлн рублей, расходам - около 4,8 трлн рублей, размер дефицита планируется в объеме 500,3 млрд рублей, а в плановом периоде прогнозируется снижение дефицита.

Бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов сохраняет свою социальную направленность. Более половины расходов бюджета планируется направить на здравоохранение, образование, культуру, спорт и др. Крупнейшим городским проектом останется программа "Столичное здравоохранение".

Шапошников напомнил, что порядок рассмотрения и принятия столичного бюджета регулируется городским законом о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, согласно которому бюджет Москвы на очередной финансовый год и плановый период рассматривается не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Документ рассмотрит профильная комиссия по экономической и социальной политике. По результатам рассмотрения и при наличии соответствующего заключения Контрольно-счетной палаты Москвы проект городского бюджета выносится на заседание столичного парламента.

Ранее столичное правительство сформировало проект городского бюджета на 2024-2026 годы. Как сообщил мэр Сергей Собянин, 50% расходов будут направлены на соцподдержку москвичей.