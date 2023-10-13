Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

В Мосгордуму внесли проект трехлетнего бюджета Москвы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Проект закона "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов" внесен в Московскую городскую думу. Об этом в Telegram сообщил спикер собрания Алексей Шапошников.

По его словам, общие параметры бюджета на 2024 год составят по доходам почти 4,3 трлн рублей, расходам - около 4,8 трлн рублей, размер дефицита планируется в объеме 500,3 млрд рублей, а в плановом периоде прогнозируется снижение дефицита.

Бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов сохраняет свою социальную направленность. Более половины расходов бюджета планируется направить на здравоохранение, образование, культуру, спорт и др. Крупнейшим городским проектом останется программа "Столичное здравоохранение".

Шапошников напомнил, что порядок рассмотрения и принятия столичного бюджета регулируется городским законом о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, согласно которому бюджет Москвы на очередной финансовый год и плановый период рассматривается не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Документ рассмотрит профильная комиссия по экономической и социальной политике. По результатам рассмотрения и при наличии соответствующего заключения Контрольно-счетной палаты Москвы проект городского бюджета выносится на заседание столичного парламента.

Ранее столичное правительство сформировало проект городского бюджета на 2024-2026 годы. Как сообщил мэр Сергей Собянин, 50% расходов будут направлены на соцподдержку москвичей.

Алексей Шапошников Сергей Собянин Москва Мосгордума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение на салатовой ветке метро Москвы восстановлено после ЧП с поездами

Причиной ЧП на станции "Печатники" в московском метро назвали ошибку машиниста

Пять человек госпитализированы после столкновения поездов в московском метро

На станции метро "Печатники" в Москве пустой поезд врезался в стоявший состав

На станции метро "Печатники" в Москве пустой поезд врезался в стоявший состав

Оператор "Острова мечты" подал иск к российской "дочке" Adidas на 3,5 млрд руб.

Вильфанд спрогнозировал возвращение сентябрьской погоды в Москву в выходные

Московских автомобилистов попросили утром во вторник не выезжать на летней резине

Розничные цены на бензин и дизтопливо в Москве снижаются вторую неделю подряд

Неполадки в системе обработки багажа во "Внуково" устранены

Неполадки в системе обработки багажа во "Внуково" устранены

В Москве до вечера ожидается сильный ветер

В Москве до вечера ожидается сильный ветер
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });