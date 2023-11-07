Главарь действовавшей в столичном регионе ячейки ИГ получил 22 года заключения

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Лидер ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), причастной к нападениям на инкассаторов в столичном регионе, приговорен к 22 годам заключения, сообщает управление ФСБ по Москве и Московской области.

"Вступил в законную силу обвинительный приговор 2-го Западного окружного военного суда главарю ячейки запрещённой в России международной террористической организации "Исламское государство" Сатторову Орифжону Турсунбоевичу", - сообщили в УФСБ.

По решению суда Сатторову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года, из которых первые восемь лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей.

По данным спецслужбы, Сатторов и семь других участников ячейки, исповедовавших радикальное течение в исламе, присягнули ИГ и создали вооруженную банду "Дмитровский джамаат".

"Управлением собраны исчерпывающие доказательства причастности указанных лиц к вооружённым нападениям на перевозчиков денежных средств, в результате чего похищено более 100 млн рублей, часть из которых направлялась членам террористических организаций в Сирийской Арабской Республике", - сообщили в УФСБ.

Сатторов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 УК России "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", частями 1, 1.1 статьи 205.1 УК России "Содействие террористической деятельности", частью 1 статьи 209 УК России "Бандитизм", частью 3 статьи 222 УК России "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов", частью 4 статьи 162 УК России "Разбой" и частью 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК России "Приготовление к убийству".

"В отношении остальных членов ячейки судебные процессы продолжаются", - добавили в управлении.