Подразделения Госавтоинспекции Москвы полностью возобновили работу после техсбоя

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты устранили неполадки, нарушившие работу подразделений Госавтоинспекции Москвы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В настоящее время оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции во всех подразделениях Москвы возобновлено в полном объеме. Регистрационные действия с транспортом и водительскими удостоверениями проводятся. Технические неполадки устранены", - сказала Волк журналистам.

Ранее сообщалось, что технический сбой во вторник утром нарушил оказание госуслуг по линии Госавтоинспекции Москвы.