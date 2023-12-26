В Москве реконструировали историческое здание для МГТУ имени Баумана

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве завершили реконструкцию исторического здания по адресу 2-я Бауманская улица дом 10 под новый корпус МГТУ имени Баумана, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора. Там разместится многофункциональный библиотечный корпус.

"Объект культурного наследия общей площадью 8,3 тысячи квадратных метров воссоздавали по сохранившимся архивным материалам. В ходе реконструкции усилен фундамент, восстановлена кирпичная кладка несущих стен, заменены кровля и водосточные трубы, установлены новые деревянные двери и окна. Центральная лестница перестроена с расчетом на большие потоки передвигающихся людей", - рассказал глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Интерьеры здания сохранили первоначальную планировку и художественное оформление.

"По результатам итоговой проверки здания на 2-ой Бауманской улице было выдано заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации. Теперь застройщик может готовить документы для получения разрешения на ввод корпуса в эксплуатацию", - уточнил Слободчиков.