В столичном регионе во вторник обещают снегопад

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы предупредил жителей столичного региона, что во вторник ожидается снегопад, и посоветовал автомобилистам использовать общественный транспорт.

В ведомстве напомнили, что в такую погоду метро, МЦК, МЦД работают штатно, а автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам.

Мощный снегопад накрыл столицу днем в четверг и продолжался до утра пятницы. В мэрии сообщали, что в отдельных районах Москвы за это время выпало до 16 см осадков. В вечерний час пик в четверг 18 января на дорогах образовались серьезные пробки.