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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

В столичном регионе после обеда может начаться снегопад с метелью

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Снег, местами метель и порывистый ветер ожидаются в столице со второй половины дня вторника, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 15:00 и до утра 24 января в столице ожидается снег, местами метель. Возможно образование гололедицы. Возможны порывы ветра до 17 м/с", - говорится в сообщении.

Чиновники заверили, что постоянно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - отмечается в сообщении.

"По прогнозу синоптиков, в городе местами будет идти снег, - предупредил утром городской Департамент транспорта. - Рекомендуем пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня".

Дептранс Москва
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