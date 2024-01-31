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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

На водоемах в Москве усилили контроль безопасности из-за оттепели

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах в период оттепели, горожанам стоит быть внимательнее, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резкого повышения температуры лед на водной акватории меняет структуру, потому выходить на него крайне опасно. Поэтому призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды",- сказал Бирюков журналистам в среду.

Он напомнил, что в зимний период регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах.

По словам Бирюкова, спасатели круглосуточно патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано свыше 20 единиц такой техники, которая способна передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 км/ч и укомплектована необходимыми средствами.

Безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.

Петр Бирюков Москва
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