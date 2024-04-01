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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:32

В Москве на бюджет поступило в три раза больше выпускников столичных школ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В 2023 году на бюджетные места ведущих вузов поступило почти в три раза больше выпускников московских школ, чем в 2022 году, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

"С прошлого года в московских школах одиннадцатиклассники готовятся к ЕГЭ на практикумах по выбранным для поступления предметам. Ребята занимаются с опытными учителями в группах в зависимости от их притязаний на результаты экзаменов. Проект уже показал хорошие результаты: количество 100-балльников в Москве выросло, по некоторым предметам в разы. Один из важных показателей - это увеличение почти в три раза числа выпускников столичных школ, которые поступили на бюджетные места в ведущие вузы страны", - сказала она.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в Московский физико-технический институт на бюджетные места зачислено в почти в три раза больше выпускников городских школ - здесь на первом курсе москвичей 34,8%. В Пе‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌рвом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова первокурсников-москвичей 38,1%, рост по сравнению с 2010 годом более чем в два раза. В 2023 году число первокурсников-выпускников школ Москвы, поступивших на "бюджет" в Российский университет транспорта выросло почти в три раза по сравнению с 2010 год и составляет 36,4%.

Ракова напомнила, что подход к обучению в выпускных классах в столичных школах пересмотрели по просьбам самих школьников и их родителей. Одиннадцатиклассников разгрузили и теперь непрофильные дисциплины они завершают изучать в первом полугодии учебного года, а второе полугодие отведено под практикумы по тем предметам, по которым ребята сдают экзамены. По словам заммэра, результаты первого года показали значительное сокращение числа выпускников с низкими баллами и увеличение количества 100-балльников на ЕГЭ. Увеличилась доля выпускников с максимальными 100 баллами по физике - в 7 раз, по биологии - в 5 раз, по русскому языку и по литературе - в 3 раза.

Анастасия Ракова Сергей Собянин Москва МФТИ МГМУ Сеченова
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