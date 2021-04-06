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"Цифровой репетитор" стал доступен всем московским старшеклассникам

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Дополнительные занятия в режиме онлайн теперь могут посетить ученики 6-11 классов всех столичных школ на базе "Московской электронной школы" (МЭШ), сообщила во вторник журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Проект "Цифровой репетитор" был запущен в пилотном режиме в феврале этого года в 80 школах столицы. Им могли бесплатно воспользоваться ученики 6-8 классов из малообеспеченных семей. Сегодня возможности сервиса расширились. К занятиям с "цифровым репетитором" могут бесплатно приступить все учащиеся 6-8 классов из этой категории всех московских школ. Также сервис стал доступен ученикам 9-11 классов", - сказала заммэра.

Она пояснила, что после длительного периода дистанционного обучения важно понять, как школьники освоили программу и восполнить пробелы, если это необходимо.

По словам Раковой, занятия для учеников 6-8 классов из малообеспеченных семей бесплатны, а школьники из 9-11 классов могут посещать онлайн-занятия за дополнительную плату.

Для учеников 6-8 классов доступны занятия по русскому и английскому языкам, математике (алгебре и геометрии), физике и химии. Выбрать можно не более двух предметов. Онлайн-занятия проводятся два раза в неделю в мини-группах от трех до пяти человек с использованием сервиса видеоконференцсвязи МЭШ.

Школьники 9-11 классов получили доступ к занятиям по русскому и английскому языкам, алгебре, геометрии и обществознанию без ограничений по выбору количества предметов.

"При проведении занятий предусмотрена возможность выбора уровня сложности в соответствии с запросом школьника: занятия по отдельным темам общеобразовательной программы, подготовка к ЕГЭ или ОГЭ", - подчеркнула заммэра.

Анастасия Ракова Москва МЭШ

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