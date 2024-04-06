Традиционный мотопарад пройдет в Москве в мае

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы планируют провести городской мотопарад 11 мая, сообщил в субботу заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы планируем наш традиционный мотопарад, который пройдет в Москве, предварительно 11 мая. Большое мероприятие для всего города, всех ждем", - сказал он журналистам на международной выставке техники для активных видов спорта "Мотовесна 2024".

Ликсутов отметил, что каждый год увеличивается количество автомобилей, мотоциклов и квадроциклов российского производства.

Советник руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Хитров со своей стороны добавил, что на выставке представлены порядка 470 стендов-участников.