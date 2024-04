Мультимедиа Арт Музей откроется после ремонта 13 апреля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Мультимедиа Арт Музей (МАММ) в Москве откроется 13 апреля после ремонта, который продолжался 1,5 года, посетителям предложат восемь выставок, сообщила журналистам директор музея Ольга Свиблова.

"Для посетителей музей откроется 13 апреля. А вернисаж у нас пройдет 12 апреля, в День космонавтики. Мы как в космос летим - новое открытие", - сказала она.

МАММ закрыли на капитальный ремонт в сентябре 2022 года. За это время в здании были заменены практически все инженерные системы, а также система вентиляции, от которой зависит климат-контроль музея. Также полностью была заменена кровля и восстановлен фундамент.

По словам Свибловой, летом на обновленной крыше будут проводиться мероприятия.

После ремонта в музее также появится книжный и дизайнерский магазины.

Выставки МАММа

К 90-летию классика российского и мирового современного искусства Эрика Булатова МАММ откроет выставку "Живу дальше. Лаборатория художника". На ней будет представлено семь картин и более 100 рисунков художника. В таком объеме рисунки Булатова будут показаны впервые.

Также МАММ представит выставку "Коллекция Фонда Still Art. Шедевры мировой фотографии моды", приуроченную к пятилетию Фонда, основанного в 2018 году Еленой и Михаилом Карисаловыми. Шесть лет назад МАММ первый раз показал избранные работы из коллекции Фонда Still Art. На сегодняшний день коллекция Фонда Still Art является одним из крупнейших собраний фотографии моды и стиля в Центральной и Восточной Европе. Многие из работ, вошедших в выставку будут показаны в Москве впервые. Экспозиция включает произведения фотографов, определивших развитие мировой фэшн-фотографии XX-XXI веков: Ирвина Пенна, Хорста П. Хорста, Эрвина Блюменфельда, Ричарда Аведона, Херба Ритца, Хельмута Ньютона, Энни Лейбовиц, Патрика Демаршелье, Майлза Олдриджа, Ника Найта, Лиллиан Бассман, Сары Мун и других.

Еще одна выставка, которую можно будет посетить после открытия, - "Модницы XIX - начала ХХ века. Из коллекции МАММ" об эволюции российской моды с 1860-х до 1910-х годов. Экспозиция включает более 80 работ, в том числе снимки знаменитых фотографов Карла Бергамаско, Елены Мрозовской, Петра Веденисова и др. Выставка условно делится на восемь разделов: "Кринолины", "Женщина-цветок", "Девушки в униформе", "Меха", "Мужская мода", "А-ля рюс", "Шляпы", "Прически", в которых рассказывается о главных тенденциях моды середины XIX - начала XX веков.

В рамках биеннале "Мода и стиль в фотографии - 2024" МАММ представит выставку молодых итальянских фотографов Эдоардо Делилле и Джулии Пьермартири "Атлас нового мира" - визуальное исследование на стыке искусства и науки, посвященное проблеме глобального изменения климата.

Исследование феномена спорта сквозь призму фотографии с начала XX века до наших дней будет представлено на выставке "Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней". Еще одна "спортивная" выставка - проект "Футбол", в рамках которого будут представлены работы Константина Батынкова и Сергея Шеховцова, созданные специально для выставки в МАММ. Работы объединены темой футбола, который давно вышел за границы обычной спортивной игры. Также в МАММ откроются выставка, посвященная памяти фотографа Юрия Рыбчинского, "Дар музею. Памяти Юрия Рыбчинского" и вставка "Алексей Каллима. Теорема дождя".