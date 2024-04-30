Трофейная боевая машина производства США пополнила выставку в Парке Победы

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88А1 производства США, захваченная российскими военными на авдеевском направлении в ходе проведения СВО, доставлена на выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники, сообщает во вторник Минобороны РФ.

"Основным предназначением данной машины является эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники", - сказали в министерстве.

Ранее ведомство сообщило, что Минобороны организует в Парке Победы на Поклонной горе в Москве проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченной в ходе СВО, она пройдет с 1 по 31 мая.

Как говорилось в сообщении, для посетителей представят более 30 образцов военной техники производства 12-ти стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину.

В числе военной техники будут представлены, в частности, танк "Леопард" и боевая машина пехоты (БМП) "Мардер" немецкого производства, американский БМП "Брэдли", шведский БМП "CV90", французская боевая бронированная машина (ББМ) "АМХ-10RC".

Также на выставке можно будет увидеть образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты.