Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Трофейная боевая машина производства США пополнила выставку в Парке Победы

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88А1 производства США, захваченная российскими военными на авдеевском направлении в ходе проведения СВО, доставлена на выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники, сообщает во вторник Минобороны РФ.

"Основным предназначением данной машины является эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники", - сказали в министерстве.

Ранее ведомство сообщило, что Минобороны организует в Парке Победы на Поклонной горе в Москве проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченной в ходе СВО, она пройдет с 1 по 31 мая.

Как говорилось в сообщении, для посетителей представят более 30 образцов военной техники производства 12-ти стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину.

В числе военной техники будут представлены, в частности, танк "Леопард" и боевая машина пехоты (БМП) "Мардер" немецкого производства, американский БМП "Брэдли", шведский БМП "CV90", французская боевая бронированная машина (ББМ) "АМХ-10RC".

Также на выставке можно будет увидеть образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты.

Минобороны РФ Москва Поклонная гора Парк Победы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве отключили отопление

В Москве отключили отопление

Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков во время праздников

В Москве пользователи аренды электросамокатов получили 15 тыс. штрафов за месяц

В Москве пользователи аренды электросамокатов получили 15 тыс. штрафов за месяц
Нападение на Crocus City Hall

Суд в Москве арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall

Свыше 70% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы менее чем за час

Свыше 70% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы менее чем за час

Отключения горячей воды начнутся в Москве с 14 мая

Отключения горячей воды начнутся в Москве с 14 мая

Отопление в Москве начнут отключать в субботу

Отопление в Москве начнут отключать в субботу

Москвичам пообещали теплую и солнечную погоду в первые майские выходные

Репетиции парада пройдут в Москве 26 апреля, 2 и 5 мая

Гроза ожидается в Москве в пятницу

Гроза ожидается в Москве в пятницу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });