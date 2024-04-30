Гроза и сильный ветер ожидаются в Подмосковье

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сильный ветер и гроза прогнозируются в Московской области в ближайшие часы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Московской области в ближайший час с сохранением до конца суток 30 апреля прогнозируется усиление западного ветра до 17 м/с, в отдельных районах гроза", - сказал Вильфанд.

По прогнозам, во вторник в столичном регионе температура будет в диапазоне плюс 21 - плюс 23 градуса, по области до плюс 24.