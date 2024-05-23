Зарубежный турпоток в Россию растет в первую очередь за счет арабских стран

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Организованный въездной туризм в Россию продолжает восстанавливаться после пандемийного спада, большинство туристов сейчас приезжают из стран Ближнего Востока, а гостей из Китая пока меньше, чем ожидали туроператоры, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Восстановление въездного туризма идет. Конечно, это не допандемийные объемы, всё скромнее. И если раньше к нам ехали в основном туристы из Европы, то сейчас на первом месте арабский поток, он реально большой. Едут туристы из стран Залива, у них сейчас в моде поездки в Россию. Причем как индивидуальные туристы, так и полноценные группы с экскурсионными программами. В основном, это очень состоятельные гости, размещение ниже уровня 4* не бронируется", - рассказал глава комиссии РСТ по международному сотрудничеству, генеральный директор компании "Свой ТС" Сергей Войтович.

Директор компании Izba Rus Светлана Гаевич также рассказала о большом интересе к путешествиям в Россию у туристов из ОАЭ, Катара и Омана.

"Они едут очень активно с ноября прошлого года, мы также видим заметное оживление с апреля. Россия действительно очень популярна на арабском рынке. Ждем также с июня-июля индийских туристов, рассчитываем на хороший сезон", - сказала она.

Круизная компания "Донинтурфлот" примет в этом году значительно больше туристов из Турции.

"У нас въездной турпоток растет за счет гостей из Турции. Сейчас принимаем две группы по 30 и 60 человек в круизах на теплоходах "Тихий Дон" и "Генерал Лавриненков", летом ожидается порядка 20 групп", - рассказала гендиректор компании Ирина Самородская.

По ее словам, турецкие туристы выбирают, прежде всего, стандартные круизы Москва - Петербург и Петербург - Москва на 6 ночей, а в дополнение к ним останавливаются на несколько дней в гостиницах обоих городов.

Член правления РСТ, генеральный директор компании "Тари-Тур" Марина Левченко сообщила, что поток зарубежных туристов растет, но пока он ниже, чем ожидали туроператоры.

"Есть подтверждения заездов, есть группы, в целом сезон однозначно активнее прошлого года. Тем не менее, пока он чуть ниже наших ожиданий. Весной мы говорили о росте в три-четыре раза. Тогда активно поехали Турция, Индонезия. Но после теракта в "Крокус Сити", который случился как раз в момент подтверждения графиков летних заездов, темпы замедлились. Запросов по-прежнему много, но подтверждений и оплат стало меньше. И китайских туристов меньше, чем мы ожидали", - рассказала она.

Директор компании Go China Сергей Седов также заметил, что китайских туристов пока меньше, чем можно было ожидать.

"В Москве это хорошо видно. Раньше были целые толпы китайских туристов, вереницы автобусов. Сейчас мы чаще видим арабских гостей. Возможно, дело в переориентации китайских туристов на отдых в своей стране", - сказал он.

Войтович считает, что китайцы в Россию едут сейчас в основном с деловыми целями.

"Думаю, в конце июля все московские отели будут заняты именно китайскими гостями - в столице пройдет выставка автомобилей Chinese Motor Show 2024", - сообщил эксперт.

По данным Погранслужбы ФСБ, за первый квартал 2024 года Россию посетили почти 218,8 тысячи иностранных граждан, указавших целью визита "туризм". Это втрое больше, чем за аналогичный период 2023 года, но вдвое меньше, чем в 2019 году.