Движение на набережных в центре Москвы будет временно закрыто 29 апреля

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ряд набережных в центральной части столицы будет временно закрыт для движения 29 апреля с 7:35 до 13:00 из-за спортивного мероприятия.

Как ранее сообщили в столичном департаменте транспорта, движение будет недоступно с 7:35 до 12:30 на Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Крымского моста, с 8:00 до 12:15 на Пречистенской набережной от Фрунзенской набережной до улицы Ленивка, с 8:00 до 13:00 на Лужнецкой набережной от улицы Лужники до аллеи Славы, с 8:10 до 12:00 на Кремлевской набережной от улицы Ленивка до Большого Москворецкого моста, с 8:20 до 12:00 на Москворецкой набережной от улицы Москворецкая до Большого Устьинского моста, с 8:30 до 11:40 на Краснохолмской набережной от Большого Краснохолмского моста до Саринского проезда.

Движение будет также закрыто с 8:30 до 11:45 на Котельнической набережной от Большого Устьинского моста до Гончарной набережной, а также на Гончарной набережной от Котельнической набережной до Большого Краснохолмского моста, с 8:30 до 12:00 на Устьинской набережной от Малого Устьинского моста до Устьинского сквера, с 8:45 до 10:25 в Новокрымском проезде от Пречистенской набережной до улицы Остоженка, с 8:45 до 10:35 на улице Остоженка от Новокрымского проезда до Соймоновского проезда, а также с 8:50 до 10:35 в Соймоновском проезде от улицы Остоженка до Пречистенской набережной.

Кроме того, на участках временных ограничений с 00:01 29 апреля до окончания мероприятия будет запрещена парковка.

В дептрансе также сообщали, что в связи с проведением спортивного мероприятия маршруты на набережных Москвы-реки будут изменены 29 апреля с 6:30 до конца мероприятия.

Так, маршрут м5 вместо Комсомольского проспекта пойдёт по Большой Пироговской улице, маршруты 220 и с249 вместо Фрунзенской набережной пойдут по дублёру Комсомольского проспекта, маршрут 379 вместо Фрунзенской набережной пойдёт по Большой Пироговской улице.

Кроме того, маршрут 51 пойдёт от 138-го квартала Выхина до метро "Таганская" вместо Народной улицы, маршрут с755 будет работать на участке от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская" вместо МЦК Новохохловская. Вместо Фрунзенской набережной автобусы пойдут по Комсомольскому проспекту, в сторону центра будет заезжать к метро "Парк Культуры". Маршрут с856 будет ходить от метро "Нагатинский Затон" до метро "Таганская" вместо Котельнической набережной.