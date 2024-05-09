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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Усиление ветра ожидается в Москве в ближайшие часы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца дня, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидается усиление ветра. Северо-западный ветер будет дуть с порывами до 15-18 метров в секунду и сохранится до конца дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями горожанам надо быть внимательными и осторожными.

"Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств", - уточняется в сообщении.

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