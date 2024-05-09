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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

В центре Москвы начали снимать ограничения для движения

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Власти Москвы сообщают о начале снятия ограничений для движения в центральной части столицы.

"В центре города начали постепенно снимать ограничения", - сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы в четверг.

Уточняется, что движение уже открыли на улице Большая Якиманка, Новоарбатском мосту, проспекте Мира, Садовом кольце, Баррикадной улице и в Орликовом переулке.

Также движение открыто на Волгоградском проспекте и на съезде с ТТК на Волгоградский проспект.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением праздничных мероприятий в городе, движение на ряде улиц в центре и на юго-востоке будет закрыто.

Москва
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