На МЦД-4 изменится расписание движения поездов 10-11 мая

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В связи с реконструкцией станции "Железнодорожная" 10 и 11 мая изменится расписание движения поездов на МЦД-4, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 23:50 10 мая до 23:50 11 мая изменится расписание поездов, курсирующих по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4)", - отмечается в сообщении.

Там уточняется, что на Нижегородском направлении часть составов отменят, а некоторые будут следовать только от и до станций Нижегородская и Площадь Трех Вокзалов, интервалы увеличат до получаса, изменится расписание поездов из дальнего пригорода и экспрессов.

"На Калужском направлении часть составов проследует только от и до станции Марьина Роща. В этот период специалисты будут реконструировать станцию "Железнодорожная", поэтому не будет работать платформа № 3", - говорится в сообщении.

"С расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика. Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее", - отмечается в сообщении.